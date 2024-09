Cavalieri, il presidente Sansone carica il gruppo: "Lottiamo per i playoff"

Prato, 30 settembre 2024 - “Finire il prossimo campionato fra le prime quattro? E' un'ambizione che dobbiamo avere, anche perché siamo reduci da due qualificazioni ai playoff e vogliamo continuare su questa strada. E fino a poche stagioni fa, quanti avrebbero immaginato una nostra vittoria a Roma sul campo della Lazio come quella che abbiamo ottenuto nella scorsa stagione? Siamo cresciuti sotto ogni punto di vista, l'ottimo lavoro svolto a mio avviso in questi anni sta dando i suoi frutti”. E' il nuovo presidente dei Cavalieri Union Maurizio Sansone a caricare il gruppo e a rinnovare la fiducia incondizionata nello staff tecnico e nei giocatori, che stanno procedendo sempre più spedito verso l'esordio nella “nuova” Serie A 2024/25. Una formula inedita ed anomala, che prevede quest'anno un girone “elite” su base nazionale (del quale fanno parte gli uomini di coach Alberto Chiesa) comprendente tutte le migliori classificate della scorsa edizione ed un secondo girone con le restanti formazioni. Il primo raggruppamento, dal tasso tecnico medio decisamente più elevato rispetto agli scorsi anni (e quindi decisamente più impegnativo per capitan Puglia e soci, sulla carta) garantirà alle prima quattro classificate l'accesso agli spareggi-promozione. E considerando che i “tuttineri” sono riusciti a raggiungere le semifinali degli spareggi sia nella scorsa annata agonistica che in quella precedente, è chiaro che riuscire a centrare il traguardo per la terza volta di fila non farebbe che confermare il processo di crescita tecnica ed organizzativa che sta evidenziando il club. Per una conferma che varrebbe doppio proprio alla luce della modifica della competizione. Anche la sconfitta maturata al Chersoni contro la corazzata Vicenza, poco più di dieci giorni fa, ha comunque lasciato sensazioni positive in vista dell'esordio in campionato del prossimo 13 ottobre contro Capitolina. “Ci sono cose da sistemare, ma direi che dal campo sono arrivate buone indicazioni. Come fondamentali, ci siamo già – ha aggiunto Sansone – abbiamo un vivaio importante e anche gli ultimi giovani saliti dalle giovanili stanno ben impressionando. Scenderemo in campo come sempre per dare il massimo e sono certo che potremo toglierci soddisfazioni”.

G.F.