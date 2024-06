Cavalieri, presto la Coppa Italia. La riforma porta i big al Chersoni

I Cavalieri Union hanno sfiorato la promozione, chiudendo ai playoff una stagione memorabile nel corso della quale gli uomini di coach Alberto Chiesa hanno battuto almeno una volta tutti gli avversari affrontati (anche il Cus Torino e la Lazio neopromossa). Presto al Chersoni potrebbe arrivare un assaggio di massima serie, con il Viadana campione d’Italia in carica, il Rovigo o qualche altra corazzata della massima divisione. Appuntamento fra circa tre mesi, perché il penultimo fine settimana di settembre inizierà la Coppa Italia e a quanto pare la Fir sta seriamente valutando l’ipotesi di far partecipare anche le squadre di seconda divisione.

Questo perché con la riforma dei campionati la Serie A1 2024/25, nella quale militeranno anche i tuttineri, raggrupperà in un unico girone le migliori formazioni cadette, quelle che per intenderci puntavano al salto di categoria. Si punta quindi ad allargare la partecipazione al torneo coinvolgendo oltre ai club di A anche quelli di A1, per un evento che dovrebbe partire il prossimo 21 settembre.

Per riequilibrare, la squadra di categoria inferiore dovrebbe poter avere il vantaggio di giocare in casa ed ogni formazione dovrà schierare obbligatoriamente un certo numero di giocatori cresciuti nel vivaio. A Iolo potrebbe quindi tornare il grande rugby, come quando i "vecchi" Cavalieri lottavano per il tricolore sfiorandolo in due occasioni ormai più di un decennio fa.

L’ufficialità del nuovo format della Coppa Italia dovrebbe arrivare più avanti, insieme agli abbinamenti del torneo allargato. E solo a quel punto arriverà anche il via libera per sognare ancora di più.

Giovanni Fiorentino