Cavalieri, prova Capitale. Chiesa: "Vietati passi falsi"

Battere il Rugby Roma, come all’andata. Questo l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno lo "storico" sodalizio romano, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A che prenderà il via alle 14,30 di domani nella capitale. Si tratta del primo incontro del girone di ritorno e Alberto Chiesa, al giro di boa, può a ben vedere essere soddisfatto del rendimento dei suoi: dieci vittorie in undici gare, secondo posto nel girone 3 consolidato con 49 punti, a -5 dalla Lazio prima della classe e a +12 sulla Capitolina attuale terza forza del raggruppamento. Capitan Puglia e compagni partono con i favori del pronostico anche in questo frangente, a maggior ragione dopo il 44-20 imposto al club capitolino al Chersoni nell’ultimo confronto fra le due squadre. Guai però a cantare vittoria, perché i rivali dopo un periodo di assestamento sono riusciti a risalire la china e ad agguantare l’attuale sesta posizione. Vincere ancora quindi, anche per mantenere l’attuale vantaggio sulle attuali seconde degli altri gironi: se il campionato finisse oggi, i Cavalieri andrebbero ai playoff. "Ci troviamo in una situazione più confortante rispetto allo scorso torneo, ma non dobbiamo abbassare la guardia: la priorità resta quella di continuare a macinare risultati", ha ribadito Chiesa.

Giovanni Fiorentino