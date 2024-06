Cavalieri, ufficiale il "via". Si ricomincia il 13 ottobre

Il calendario sarà ufficializzato nelle prossime settimane. Ma c’è perlomeno una prima certezza, per i Cavalieri Union: il prossimo campionato inizierà fra poco più di tre mesi, ossia il prossimo 13 ottobre. Lo ha ufficializzato nei giorni scorsi la Fir, con il tecnico Alberto Chiesa che adesso avrà, se non altro, un assist in più per decidere come impostare la preparazione. Anche se le variabili non mancano, a partire dall’indisponibilità del Montano a causa dei lavori attualmente in corso che difficilmente termineranno entro fine anno. Ecco quindi che capitan Puglia e soci dovrebbero ritrovarsi a Seano (come negli ultimi mesi) con gli allenamenti che riprenderanno il mese prossimo con due sedute settimanali. Quella che si appresta a cominciare sarà una stagione completamente diversa dalle ultime: i Cavalieri si sono confermati una delle migliori squadre della cadetteria e dovranno partire con questa consapevolezza per affrontare la "nuova" Serie A1 2024/25, che sarà a tutti gli effetti una competizione di livello nazionale con una minor differenza tecnica rispetto al passato con la massima divisione.

Anche perché a comporla saranno le migliori formazioni della Serie A 2023/24, fatta eccezione per la Lazio che è stata promossa in "Elite": i "tuttineri" dovrebbero ritrovare il Cus Torino già affrontato nei playoff e l’Avezzano (affrontato e battuto due volte in "regular season"). Ma stando all’ultima classifica, dovrebbero vedersela anche con il Biella dell’ex-Cavaliere Leonardo Della Ratta (che ha a lungo battagliato con gli uomini di Chiesa per l’ultimo posto disponibile nei playoff) oltre che con Parabiago e Verona, ad esempio.

Giovanni Fiorentino