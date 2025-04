Cavalieri Union, Andrea Tizzi in evidenza con l'Italia U19

Prato, 12 aprile 2025 - I Cavalieri Union stanno preparandosi in vista del match del 26 aprile prossimo, che vale letteralmente una stagione: per restare nel girone di merito della Serie A senza dipendere da eventuali ripescaggi, la prima squadra di coach Alberto Chiesa dovrà necessariamente battere Biella e sperare che l'Avezzano non faccia risultato pieno contro il Verona. Ecco quindi che la novità più bella arriva dal Regno Unito e riguarda un giocatore che si candida ad un futuro ruolo da protagonista: Andrea Tizzi, prodotto del vivaio dei Cavalieri, ha giocato da titolare nella sfida che a Melrose ha visto l'Italia U19 battere a domicilio i pari età della Scozia con un netto 52-22. L'ultimo prospetto "tuttonero", in ordine cronologico, che tenterà di seguire le orme dei vari Gori, Pani e Neculai. La giornata di domani vedrà impegnate le U16 dei Cavalieri: la squadra Elite sarà impegnata domenica mattina nel match di recupero contro il Livorno, mentre la Regionale parteciperà sabato alla tappa del circuito toscano di Rugby Seven ospitata dai Titani. Con Tizzi e compagni, il futuro sembra comunque assicurato per i “tuttineri”: resta da consolidare il presente, in attesa che i frutti delle giovanili siano maturi per il salto fra i grandi.

G.F.