Cavalieri, ‘vacanze’ finite. Oggi la sfida con il Biella

Una prestazione di livello, dando così continuità al successo esterno del mese scorso contro Torino per risalire la china. E’ quel che servirà ai Cavalieri Union per battere il Biella, nella gara che andrà in scena al Chersoni di Iolo alle 14,30 odierne e che sarà valida per il nono turno del campionato di Serie A di rugby. Capitan Puglia e compagni occupano l’ottava posizione nella classifica del "girone 1" e se la vedranno con l’attuale seconda forza del raggruppamento, che parte per questo con i favori del pronostico. Ma non è detto che ciò rappresenti necessariamente un male: gli uomini di coach Chiesa hanno concluso il 2024 con un successo brillante ai danni del CUS Torino, battuto a domicilio con il risultato di 26 a 22. Quella vittoria pre natalizia ha consentito di superare Avezzano e di riportarsi a breve distanza dal Capitolina che adesso dista solo quattro lunghezze (in attesa dello scontro diretto del prossimo fine settimana). Per questa ragione il confronto con il Biella diventa uno snodo cruciale, non solo per iniziare al meglio il nuovo anno, ma soprattutto per dare continuità ai segnali positivi evidenziati nel mese di dicembre. Le due compagini non si sono mai affrontate direttamente negli ultimi anni e sarà quindi una sfida inedita, anche se l’anno scorso duellarono a distanza (nei rispettivi gironi di campionato) per aggiudicarsi l’ultimo posto in palio per la "miglior seconda" valido per i playoff (che andò poi ai Cavalieri in virtù di un maggior punteggio). L’arbitro dell’incontro sarà Carmine Marrazzo di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti Claudio Castagnoli e Gabriele Marinai di Livorno. Domani scenderanno invece in campo le altre formazioni "tuttenere", iniziando dalla "cadetta" impegnata al Lodigiani nel derby con Firenze valido per il campionato di Serie B. Cavalieri – Firenze sarà anche la sfida valida per il torneo dell’U18 "Titolo", programmata in questo caso alle 12:30 al Chersoni. Da segnalare infine l’U16 élite, in testa a punteggio pieno nel girone interregionale, che ospiterà a Sesto Fiorentino i Lyons Piacenza. Per tutte le squadre, ad ogni modo, l’obiettivo non può che essere quello di vincere.

Giovanni Fiorentino