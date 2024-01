Cavalli. Il sole saluta l’interessante vittoria di Apex

Pomeriggio divertente e soleggiato (ma con vento teso di maestrale) a San Rossore che si è aperto con la “Prova d’Assaggio” in steeple chase, corsa che segnava il debutto nella difficile specialità di cinque soggetti. Ha vinto il favorito Fedd Back (J. Bartos). Interessante il successo di Apex (O. Velek) nella prima delle due corse in siepi. Un cavallo che farà certamente parlare di sé nelle classiche di gennaio e febbraio. E ora passiamo al piano. Enrico Falconetti, che fu un personaggio molto popolare a Barbaricna come allievo fantino, poi trainer, infine grande appassionato, ha avuto una corsa a lui dedicata, una maiden per 3 anni con otto cavalli al via sui doppio chilometro. Ha vinto Neorion (S. Sulas) che ha piegato la resistenza si del favorito Interstellar. L’altra corsa in piano ricordava Digby Blackburn, un omaggio del programma pisano a un protagonista della sua lunga storia (Blackburn fu un fantino di colore che vinse anche due volte il premio “Pisa” nel ‘29 e nel ‘30).

La corsa, sui 1500 metri, ha visto il successo dell’outsider Portaporta (A. Fele) su Drogon. Infine il premio “I Sellai di Pisa” prova di centro del pomeriggio, con il successo di Soligo (M. Mimmocchi) seppure dopo grave deviazione su Viburno non sanzionata dagli stewards. Alessandro Pisani, noto agli appassionati per essere anche un bravo gentleman, ha consegnato, nella sua veste di contitolare de “I Sellai di Pisa”, due oggetti realizzati dalla selleria al proprietario e al fantino del cavallo vincitore. Si torna a correre domani, giorno dell’Epifania (grande attesa fra i bambini per la distribuzione delle calze all’ippodromo), con i premi “Filiera Ippica Toscana” e “Lionello Milani” al centro del convegno.