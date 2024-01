Cavalli. San Rossore, velocisti di rango a confronto

Un bel pomeriggio di corse a San Rossore nel quale soltanto il meteo può oggi mettere il suo nefasto zampino. Al centro del convegno una bella condizionata per cavalli anziani sulla distanza dei 1200 metri, il premio "Filiera Ippica Toscana", con un lotto di concorrenti molti dei quali potremmo scommettere che rivedremo il 17 marzo per il premio "Enrico Camici". Momento Giusto e My Eternal Love, compagni di allenamento (ma non di scuderia) hanno titoli da fare valere. Il contesto non è comunque scontato e potrebbe dire al sua anche l’ex compagna di allenamento Riviera, oggi passata ad altri lidi. Due parole su cosa sia la Filiera Ippica Toscana. Si tratta di un organismo associativo teso a valorizzare il ruolo del cavallo in ogni sua espressione tanto più considerando che in Toscana la presenza degli equidi (quindi asini compresi) registra un numero record e, di pari passo, le varie attività a loro collegate. Un’altra corsa, che è ormai entrata nella tradizione dell’ippodromo di San Rossore, è il premio che ricorda Lionello Milani che fu per oltre vent’anni un ottimo fantino prima di diventare trainer. Milani concluse la sua vita a Barbaricina dove si era trasferito dopo esservisi accasato, ed era bello incontrarlo anche a fine carriera quando quella era l’occasione per ricordare gesta e personaggi del passato. Del resto l’Albo d’Oro del premio "Pisa" lo ricorda per i due successi ottenuti dai cavalli allenati dal trainer Giannino Miliani quando Lionello Milani era il fantino di scuderia: nel 1960 con Origano e nel 1962 con Aernen. E sempre battendo i cavalli della razza Dormello Olgiata (rispettivamente Pollard e Masaccio) che erano i favoriti. Come accade da molti anni il figlio metterà in palio un dono per il fantino vincitore. Nel programma del giorno dell’Epifania da segnalare anche la corsa per puledri debuttanti, premio Palazzo Ruschi, metri 2000, che ha raccolto nove cavalli al via con la consueta spartizione (due per parte fra i rappresentanti delle scuderie Botti/Cenaia e Botti/Barbaricina; due cavalli schierano anche l’allenatore Roberto Biondi e Marco Gasparini mentre un temibile concorrente è il portacolori della scuderia romana di Mirko Drago. Una corsa per debuttanti è sempre una scoperta e sarà interessante vedere chi sia già rodato pr affrontare con successo il doppio chilometro alla prima uscita. Altrettanto incerto è il premio "Palazzo Sassetti", un handicap per cavalli di 3 anni sui 1500 metri. Sei le corse in programma, si inizia alle 13,50; questi i nostri favoriti. I corsa-Cima Sound, Infernale; II-Chicotai, Bissau, Royal Biz; III-Secret Image, Anthara, Imperia Sibilla; IV-Global Myth, Sunset Lover, Truly Believe; V-Momento Giusto, My Eternal Love, Riviera VI-Lord Bay, Le Bagarre, Shark Alert.