Cavalli Sei corse fra storia, arti e mestieri

Artigianato ma anche arte. Questa è la mascalcia, dove l’operatore sa intuire i problemi del cavallo, in guerra, nel lavoro, nello sport, e si inventa il rimedio più pronto ed opportuno. E Barbaricina ha una lunga tradizione di grandi maniscalchi. Giusto perciò che la corsa più ricca del pomeriggio sia la condizionata premio “Società Italiana di Mascalcia”, riservato a cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1300 metri, che ha raccolto sette ottimi cavalli al via, alcuni dei quali già frequentatori di Listed. Il premio “Roberto a Armando Renzoni” è l’altra condizionata del pomeriggio ma per cavalli di 4 anni e oltre sulla distanza del doppio chilometro. Ben 14 i cavalli alle gabbie di partenza e corsa di qualità con numerosi frequentatori di HP e anche di Listed. Due corse, due storie, entrambe legate ai mestieri e alle professioni più antiche di Barbaricina ma anche ai suoi personaggi più significativi quali furono i componenti della famiglia Renzoni. Un inedito premio “Alfea Football” (metri 1750, dieci puledri al via) può colpire l’appassionato di ippica ma è una storia che lo riguarda da vicino. Il premio intende ricordare la singolare vicenda calcistica che l’Alfea, all’epoca polisportiva, formare una squadra di calcio con numerosi fantini inglesi di Barbaricina. Ma la sconfitta subita il 28 gennaio 1912 ad opera del Pisa Sporting Club convinse l’Alfea a dedicarsi ai soli cavalli da corsa.

Il premio “Ersilio Verricelli” , un allenatore che fu per mezzo secolo trainer e protagonista dell’ippica Toscana. Sulla distanza dei 1600 metri scenderanno in pista 14 buoni performers. Nel segno della passione sportiva è il premio “Massimiliano Losi”, handicap sui 1200 metri, e sarà l’ennesima prova con 14 cavalli al via. La corsa è dedicata a un importante proprietario prematuramente scomparso e vedrà presenti a San Rossore, in arrivo dall’area senese, numerosi amici del proprietario scomparso. Da segnalare, collocata in apertura di pomeriggio, anche la corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni, premio “Piero D’Inzeo”, metri 1750. Infine, per la gioia dei più piccoli, fra le manifestazioni del pomeriggio vi sarà la distribuzione, ritardata per il maltempo di sabato scorso, delle calze della Befana e l’8° Gran Premio “Somaropoli”, cioè la corsa degli asini montati da fantini.

Sei le corse in programma, si inizia alle 14; questi i nostri favoriti. I corsa - Soul Sister, Bad Choice, Kissymissy; II - Binzago, Majin Blu; III - Bauci, Spotlight, Blue Tornado; IV - Friedrich, Brigante Sabino, Certaldo; V - Robella, Allocco, Tockins; VI - Don Checco, Ranger in Paradise, Sanny Ocean.