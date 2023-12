Cavalli Un Santo Stefano che va di... corsa

Il convegno di martedì 26 dicembre concluderà il 2023 all’ippodromo di San Rossore, un pomeriggio importante con una corsa Listed e un Handicap Principale. La Listed è il premio “Piazza dei Miracoli, metri 2200, alla sua quarta edizione pisana dopo che una corsa analoga si disputava, con la dizione di premio “Villa Borghese”, a Roma Capannelle. Prova di grande livello con 12 soggetti a confronto. Incuriosiscono le chances del ‘pisano’ Igzagato, autentica rivelazione sulle lunghe distanze, un cavallo ungherese che Riccardo Pinzuati ha portato ai massimi livelli. L’Handicap Principale in programma è il 28° premio “Goldoni”, ormai alla 28^ edizione, una prova per cavalli di 2 anni sulla distanza dei 1600 metri. Goldoni fu il vincitore del Derby del 1896 per i colori e il training di Thomas Rook e la monta del figlio minore Albert. Il cavallo era figlio dello stallone Melton che ha alle spalle una curiosa storia.

Il cavallo era stato acquistato in Inghilterra da emissari del Ministero dell’Agricoltura per migliorare la qualità dei Depositivi Governativi dove si esercitava la maggior parte delle monte equine. Il prezzo pagato, però, era stato spropositato: 300 mila mila, cioè oltre un milione di euro di oggi. La cosa destò un grande scalpore e determinò addirittura una crisi di governo. Quando già una stagione di monte era stata effettuata (e ne era nato anche Goldoni) lo stallone fu rivenduto in Inghilterra all’ottimo prezzo di 280 mila lire. La corsa vede al via 12 puledri fra i quali si distinguono Wolverine al peso massimo ma con la monta di Dario Vargiu, Gaeli e il romano Mr Baionetta.

Nel pomeriggio da segnalare i premi “Aurelia Car” (metri 2000), “Roberto Supino” (metri 1750), che fu il primo presidente di Alfea alla ripresa nel 1947 con la rinascita della Società dopo la guerra, e l’ormai tradizionale premio “Antonietta Guardati” (metri 1750) con il quale ogni anno Enrico Guardati, titolare del bar “Enrico” gratifica i vincitori (proprietario, allenatore e fantino) di tre ricchi cesti di dolciumi.

Tutte corse che fanno da eccellente contorno, con un alto numero di partenti e pronostico molto incerto, alle due prove principali del pomeriggio. Con il convegno di martedì 26 dicembre l’ippodromo di San Rossore saluta i suoi fedelissimi frequentatori e dà fin da oggi il suo augurio per l’anno nuovo giacché si tornerà a correre il 1° gennaio del 2024.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,15; questi i nostri favoriti. I corsa - Ladyhawe, Langre, Shiloh; II - Komel, Brooklyn, American Fighter; III - Parco Sempione, Lucirex, Killer Coffee; IV - Wolverine, Gaeli, Mr Baionetta; V - Dayron, Conte di Galles, Last Born; VI - Igazgato, Dolce Napoli, Certaldo; VII - Kinkawa, Glory Box, Cime Tempestose.