Ceccherini è d’argento. La festa della Nrgym

Ancora una volta una giovane atleta castiglionese fa parlare di sé a livello nazionale. Sabato 26 ottobre, a Caorle, in Veneto, Chiara Ceccherini della Nrgym Taekwondo Arezzo ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana di Taekwondo nella categoria Cinture Rosse Junior (-68 kg). Per Chiara, classe 2007 che si allena alla palestra della Spiaggina a Castiglion Fiorentino, quello di Caorle è il primo titolo nazionale vinto, dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti salendo sul podio in molti campionati giovanili regionali e interregionali.

L’argento al Campionato Italiano di Caorle arriva dopo l’oro conquistato al campionato regionale toscano lo scorso maggio. Ma il successo non è arrivato solo per Chiara. L’associazione Nrgym Taekwondo Arezzo ha potuto infatti festeggiare un fine settimana di grandi soddisfazioni. Atleti savinesi e castiglionesi sul podio: Andrea Conti ha trionfato in Romania risultando assoluto protagonista e conquistando una medaglia d’oro, il terzo consecutivo, mentre, insieme a Chiara Ceccherini, Tommaso Crafa ha conquistato un prezioso argento ai Campionati Italiani. "Il nostro territorio si conferma una fucina di talenti sportivi grazie alle emozioni che continuano a regalarci i nostri ragazzi nel mondo del taekwondo, una disciplina che richiede tecnica, dedizione e una forte motivazione" spiegano dall’associazione che ovviamente ha brindato per gli importanti risultati ottenuti dai suoi atleti.

E a proposito di complimenti e congratulazioni a Giulia Ceccherini sono arrivati i complimenti da parte dell’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino e in particolare del sindaco Mario Agnelli per quella medaglia d’argento ai campionati italiani che ripaga la giovane castiglionese della passione e dei tanti allenamenti per arrivare così in alto.

