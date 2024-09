Celebrazione 80 anni della liberazione di Campi Bisenzio, le foto della corsa

Campi Bisenzio, 2 settembre 2024 – La celebrazione dell'80esimo anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio è stata onorata con una corsa podistica non competitiva, un evento che ha coinvolto la comunità locale in un momento di ricordo e di gioia collettiva. Organizzata dall'Atletica Campi, questa corsa ha visto la partecipazione entusiastica di atleti di tutte le età, correndo sotto l'egida del Comune e con l'assistenza preziosa dei giudici della Uisp di Firenze, a dimostrazione di un'organizzazione impeccabile e di una profonda attenzione per la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti. A differenza delle edizioni precedenti, che avevano come punto di partenza il suggestivo Parco di Villa Montalvo, quest'anno la manifestazione ha preso il via dalla centralissima Piazza Dante.

Questa scelta ha reso l'evento ancora più accessibile e coinvolgente, favorendo una maggiore partecipazione da parte dei cittadini e creando un'atmosfera di festa che ha permeato l'intera giornata. La partenza è stata data dal sindaco Andrea Tagliaferri, affiancato da numerosi consiglieri comunali, un gesto simbolico che ha sottolineato l'importanza dell'unità e della collaborazione comunitaria.

La manifestazione ha visto un'eccellente partecipazione di società sportive, con l'Atletica Campi Run che si è distinta per il numero di iscritti, seguita dal GS Le Panche Castelquarto e dalla ASD Il Ponte di Scandicci. La presenza di queste società non solo ha arricchito l'evento, ma ha anche rafforzato il senso di cameratismo e di appartenenza che caratterizza il mondo del podismo amatoriale. Un elemento significativo dell'evento è stato il servizio fotografico curato dall'ETS "Regalami un sorriso". Attraverso la lente dei fotografi, ogni momento della corsa è stato catturato e valorizzato, contribuendo non solo a documentare la giornata, ma anche a sostenere iniziative benefiche, in linea con la missione solidale dell'organizzazione. Questa iniziativa ha permesso di coniugare sport, storia e solidarietà, rendendo l'anniversario della Liberazione un'occasione di crescita e di riflessione per tutta la comunità di Campi Bisenzio.