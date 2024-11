Cento-Brindisi, chi perde sprofonda nella crisi

Cento per la svolta, ma anche Brindisi, che alle 18 arriva alla Baltur Arena per l’ottava giornata di stagione regolare (arbitri Pazzaglia, Bartolini e Cattani). Sei sconfitte consecutive da una parte, tre dall’altra, e in comune una sola vittoria, all’interno di un inizio di campionato a dir poco intricato e molto più magoni che gioie. Soprattutto per i pugliesi, partiti con l’etichetta di una delle favorite per la promozione, ma oggi invischiati in zone che anche solo in estate mai si erano immaginati di dover perlustrare. Lì dove naviga a vista anche la Sella, consapevole che quest’anno sarebbe stata dura, ma non tale da ritrovarsi in piena crisi già all’inizio di novembre. E allora ecco perché la sfida contro uno dei roster più forti della lega, privo oggi però di due pedine fondamentali come Ogden (frattura del piede) e Vildera (guai muscolari), diventa quella da non sbagliare, anche per cominciare col piede giusto una settimana molto delicata, di cui faranno parte la trasferta di mercoledì in casa della capolista Rimini e il match interno contro Piacenza. Con Forlì al PalaPentassuglia, come anticipato, l’unico sorriso brindisino, ad intervallare gli stop con Avellino, Cividale e Cantù, e anticipando la striscia negativa prodotta dalle sconfitte con Torino, Rieti e nel derby di domenica scorsa con Nardò, dove i fischi hanno accompagnato il rientro negli spogliatoi dei biancazzurri. Colori che da poco indossa l’ala capoverdiana di passaporto portoghese Hugo Almeida, che la società del patron Marino ha ingaggiato per due mesi. Al timone un maestro della panchina come Piero Bucchi, che può fare affidamento su una pattuglia di italiani di livello come l’ex Torino De Vico, il confermato Laquintana e il bolognese Arletti, oltre al regista Calzavara, visto nelle ultime stagioni tra Casale e Mantova. L’unico americano a disposizione per Brindisi sarà l’esterno Byron Allen, spesso criticato in questo avvio per prestazioni al di sotto delle aspettative, ma comunque in ritmo con 18 punti e 3.3 rimbalzi di media segnati a partita. Nella Benedetto out capitan Delfino, volato in Argentina per festeggiare il ventennale del successo olimpico ad Atene con la sua Nazionale.

Giovanni Poggi