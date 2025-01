Centro Copparo fa il botto al Meeting di Ravenna

Prima gara della stagione in vasca lunga quella degli atleti di categoria del Centro Nuoto Copparo, a Ravenna per il 1° Meeting Nazionale Aquatica Ravenna. Nella città dei mosaici, gli atleti copparesi, con una compagine abbastanza ridotta ed un po’ incerottata, infortuni e malattie continuano a privare il team di via dello sport di pedine importanti, hanno realizzato ottimi risultati , sono saliti per nove volte sul podio, ed hanno realizzato ben 37 primati personali sulle 51 gare disputate che, come viatico per la prossima stagione long course si presenta molto bene.

Ma andiamo con ordine ed iniziamo con le nove medaglie che portano il nome di Matteo Andreotti, che nella categoria ragazzi è argento nei 200 farfalla (2’15”19 Personal Best), bronzo nei 50sl (26”23) e 100sl (56”07) con PB annesso; di Morgan Ori (ragazzi) che negli 800 e 1500sl, sale sul secondo gradino del podio, mentre è di bronzo nei 100 e 200 dorso e di Anna Maccanti che si appende al collo 2 argenti con tanto di migliori prestazioni personali nei 100 dorso ( 1’15”22) e nei 200 dorso (2’39”88).

I rimanenti 31 primati personali sono stati realizzati nella categoria ragazzi femmine da Zappaterra Anna nei 50, 100, 200 e 400sl, Zuccatelli Vittoria nei 50, 100, 200sl e 100dorso; nella categoria ragazzi maschi da Benini Lorenzo nei 50sl e nei 100 e 200 dorso, Mangherini Riccardo nei 50, 100, 200 e 400sl, Zaffoni Christofer nei 50 e 100sl e nei 100dorso, Malagutti Riccardo nei 100 e 200 rana, e da Mantovani Nicola nei 50, 100, 200 e 400sl.

Nella categoria Juniores fermano il cronometro al proprio personal best Brunetti Sofia nei 100 e 200sl che sta ritrovando una sua nuova dimensione nello stile libero, Sergio Poletti che si supera nei 50 e 100sl e nei 100 farfalla e Mario Gragnanini che nei 50 farfalla chiude in 29”24.

Buono il rientro di Matteo Ambonati che chiude i 50 dorso non lontano dal proprio primato.