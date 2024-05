Centro km del Passatore. Vince Federico Furiani

Trionfa il perugino Federico Furiani che vince la sua prima 100 Chilometri del Passatore, transitando per primo sotto il traguardo di Piazza del Popolo a Faenza nel tempo di 7 ore, 10’ e 58’’. Al secondo posto, come nell’ultima edizione tenuta, Massimo Giacopuzzi (US Dolomitica) con un distacco di 7’23’’. Al terzo posto David Colgan, staccato di 15’28’’ che supera a 1 chilometro dall’arrivo il capoverdiano Jailson Manuel Duarte Oliveira, crollato poi nel finale e superato anche da Ferrante. Furiani, neo padre, portacolori di Tx Fitness e certamente non tra i favoriti alla vigilia, domina letteralmente la gara, praticamente sempre al comando: a Marradi, a circa 32 chilometri dall’arrivo, passa in testa dopo 4 ore, 39’ e 24’’, in vantaggio di 35’’ su Duarte, al terzo posto Giacopuzzi davanti a David Colgan, in vetta alla classifica del Trittico di Romagna e alla fine vincitore anche di questa manifestazione. La migliore delle donne è Federica Moroni, 12ª assoluta, che chiude la sua fatica davanti a Silvia Luna, bravissima anche lei, al 15º posto totale.

u.b.