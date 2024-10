Cerimonia in comune. Premiati i migliori atleti russiani

Il consiglio comunale di Russi, durante la seduta del 26 settembre, ha reso omaggio a Filippo Gamberini, Fabio Conti e al Russi Sporting Club, che sono stati premiati dall’assessore allo sport Mirco Frega. "Filippo Gamberini – spiega – si è distinto nella competizione internazionale di hip hop Just Debout 2024 con impegno e talento. Grazie alla sua dedizione alla danza, Filippo ha portato il nome di Russi a livello internazionale. Ci congratuliamo per i suoi risultati e per il contributo al prestigio della nostra città. Fabio Conti si è invece messo in luce per la sua straordinaria partecipazione alla Badlands 2024", una competizione di ultracycling tra le più dure al mondo, in cui è stato il primo italiano classificato fra 300 partecipanti. Ottimi risultati sono stati ottenuti anche dalla squadra di padel del Russi Sporting Club, arrivata quarta alle finali nazionali della Coppa dei Club MSP Italia".