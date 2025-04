Cgc sfida Follonica: playoff e playout serie A1 e A2 al via

Il Cgc scende in campo mercoledì sera alle 21 in casa contro il Follonica. Intanto la Fisr ha stabilito che l’ultima giornata della Stagione Regolare, la numero 26, sarà giocata sabato prossimo contemporaneamente alle 20.45 in tutti i sette campi della serie A1. Anche in A2 sabato 26 aprile si giocherà l’intera giornata in contemporanea in nove campi alle 20.45.

Sono state confermate le date dei playoff come sono state indicate nella Norme di attività di iniziio stagione. Rispetto alla scorsa stagione, i playoff saranno giocati, la prima e la terza (e la quinta) in casa della miglior classificata e la seconda (e la quarta) in casa della peggior classificata. Per favorire una migliore fruizione delle gare, nel turno preliminare, nei quarti di finale e nelle semifinali, metà delle gare in programma di disputa con cadenza martedì/sabato e l’altra metà con cadenza mercoledì/domenica in modo da ridurre al minimo le sovrapposizioni delle partite.

Playoff - Preliminare (somma delle reti tra le gare di andata e ritorno). Andata (in casa della peggior classificata), 23 Aprile 2025 - Ritorno (in casa della miglior classificata) 26 aprile 2025

Quarti di Finale (al meglio delle tre gare). Gara-1 (in casa della miglior classificata): 29/30 aprile 2025 - Gara-2 (in casa della peggior classificata): 3/4 maggio 2025 - Eventuale Gara-3 (in casa della miglior classificata): 6/7 maggio 2025

Semifinali (al meglio delle cinque gare). Gara-1 (in casa della miglior classificata): 10/11 maggio 2025 - Gara-2 (in casa della peggior classificata): 13/14 maggio 2025 - Gara-3 (in casa della miglior classificata): 17/18 maggio 2025 - Eventuale Gara-4 (in casa delle peggior classificata), 20/21 maggio 2025 - Eventuale Gara-5 (in casa della miglior classificata), 24/25 maggio 2025

Finale Scudetto (al meglio delle cinque gare). Gara-1 (in casa della miglior classificata): 31 maggio 2025 - Gara-2 (in casa della peggior classificata): 4 giugno 2025 - Gara-3 (in casa della miglior classificata): 7 giugno 2025 - Eventuale Gara-4 (in casa delle peggior classificata), 11 giugno 2025 - Eventuale Gara-5 (in casa della miglior classificata), 15 giugno 2025

Playout: 1a giornata: 26 aprile 2025 - 2a giornata: 3 maggio 2025 - 3a giornata: 10 maggio 2025 - 4a giornata: 17 maggio 2025 - 5a giornata: 24 maggio 2025 - 6a giornata: 31 maggio 2025