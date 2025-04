Cgc sfida Monza per confermare la 10ª piazza e qualificarsi ai play-in

Chiudere con un risultato positivo, magari con una bella vittoria che significherebbe, indipendentemente dal risultato del Grosseto impegnato a Novara, confermare la 10ecima piazza e la contestuale qualificazione ai play-in, preludio agli spareggi playoff. Il Cgc va in scena stasera a Monza in una partita che può dare un sapore ancor più dolce a una stagione chiusasi con una salvezza, "cosa non affatto scontata" sottolinea Alessandro Cupisti, raggiunta con due giornate di anticipo.

Partita niente affatto semplice perché i brianzoli, che nell’arco dell’intera stagione hanno sempre mantenuto stabile la loro posizione nella griglia playoff, sono squadra giovane e baldanzonsa, anche se altalentante. Paradigmatica, in questo senso, la partita di andata in cui i brianzoli si portarono avanti con Bielsa e Uva per poi subire la rete del Cgc, firmata da Lombardi, ma trovando la terza rete con Zucchetti. Poi a 5’ dalla fine il 2-3 di Muglia fino agli incredibili 28 secondi finali. Il pari di Mura e poi, sul suono della sirena, la nuova rete dell’argentino per il 4-3 Cgc.

"Ricordo bene quella partita - precisa Cupisti -. Partita che vincemmo perché gettammo il cuore oltre l’ostacolo. Anche stavolta dovremo fare così. Credo nella vittoria e voglio una squadra affamata". Cgc che si è dimostrato affamato anche mercoledì scorso contro il Follonica, nonostante l’immeritata sconfitta. "Esatto - va avanti - voglio vedere quella fame, ma voglio anche vedere maggiore attenzione in difesa e maggior precisione in attacco".

Per Cupisti, in caso di sconfitta, potrebbe essere l’ultima in panchina. "Spero che ne seguano almeno atre due - conclude -. Sono motivato nel raggiungere questo nuovo obiettivo. Se così non dovesse essere, però avrò l’anima in pace con me stesso. Dovevo salvare la squadra e l’ho fatto. Nel prossimo futuro potrei voler passare del tempo con il mio nipotino".

Sergio Iacopetti