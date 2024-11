Champion’s. Follonica in Germania senza Barozzi e Banini

L’Innocenti Follonica (insieme al Sarzana) sarà portabandiera italiana nel primo weekend di qualificazione alla Wse Champions League. In estate molte squadre italiane non hanno confermato la loro presenza e sono rimaste quattro. Follonica e Sarzana in qualificazione, Valdagno in Wse Cup (inizio 30 novembre) e Trissino in Champions League. Trissino entrerà in gioco il 21 novembre con la nuova Wse Champions League fase a gironi, ovvero due gruppi da sei squadre, per un totale di dieci giornate di gioco.

Da oggi la squadra biancazzurra disputerà in Germania (tutte le gare in diretta Wsetv http://europe.worldskate.tv) sfidando altre squadre: chi vince il girone giocherà in Wse Champions League, chi si classifica seconda e terza in Wse Cup e la quarta nella nuova competizione Wse Trophy.

Il Follonica di Sergio Silva avrà tre gare da giocare nella pista tedesca di Herringen. La prima oggi alle 19 contro il Voltregà nella riedizione della finale della Wse Cup, domani alle 18 contro i padroni di casa dell’Herringen e domenica alle 10.30 contro il Reus Deportiu, ovvero una delle squadre più blasonate della Spagna, favorita alla vittoria del girone.

Una triplice sfida che i maremmani giocheranno senza patemi d’animo, anche perchè l’intenzione della società è quella di concentrarsi sul campionato e una competizione europea, sicuramente meno dispendiosa rispetto alla Champion’s che si disputa su tre giorni ogni turno.

In ottica campionato infatti (mercoledì si disputerà il derby contro il Grosseto), Sergio Silva terrà a riposo Leonardo Barozzi e Davide Banini, due colonne della squadra che però devono tirare il fiato. Difficile anche l’utilizzo di Franchi (infortunato alla caviglia). Della spedizione dunque faranno parte i due portieri, Mugnaini e Maggi che si divideranno il compito di difendere la porta.