Chiappinelli Il sogno Europei ora è realtà

Brilla il nome di Yohanes Chiappinelli, tra gli atleti azzurri chiamati a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei 2024 di Roma, partiti ieri. Chiappinelli sarà in gara nella mezza maratona domani alle 9: "Sarà uno spettacolo gareggiare in casa e correre per le strade di Roma. Sono carico, motivato e fiducioso di affrontare al meglio questi Europei. La squadra azzurra è inoltre composta da atleti molto forti, ci sarà sicuramente da divertirsi" ha dichiarato Yohanes. Oltre alla lieta notizia inerente alla convocazione in azzurro di Chiappinelli, si segnalano risultati di spessore per l’Uisp Atletica Siena. A Zogno, in provincia di Bergamo, Latena Cervone ha realizzato il suo nuovo personal best di 3’48"69 nei 1500m, tempo vicinissimo al minimo per i mondiali di categoria (3’47"00), mentre a Firenze, durante i Campionati Individuali e di Società Prove Multiple, Sveva Borghi ha conquistato il titolo toscano nella categoria Allieve con un punteggio finale di 4132 punti. Punteggio che sommato a quelli delle compagne di squadra Alemitu Grasso e Aurora Mini, ha portato il club senese a vincere la medaglia d’argento nella classifica a squadre, totalizzando 9586 punti complessivi. In gara a Firenze anche Ares Gepponi, che nel getto del peso è riuscito ad ottenere la medaglia di bronzo con il nuovo primato personale di 13.64m. Risultati incoraggianti sono arrivati anche da Rieti, durante il Campionato regionale su pista Individuale Assoluto, manifestazione inserita nel World Global Calendar, dove Duccio Bernardi ha superato per la prima volta in carriera il muro dei cinquanta metri nel lancio del disco Allievi, registrando il suo nuovo PB di 50.75m. Positivo anche l’esordio di Emma Gallorini e Latena Cervone nei 3000 siepi, entrambi a un passo dal minimo di partecipazione per il Challenge Assoluto 2024. L’Uisp Atletica Siena si prepara quindi per i prossimi appuntamenti, come il Challenge Assoluto 2024, che si terrà a Brescia nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno, e vedrà partecipare Linda Moscatelli nei 400hs e Cervone nei 1500m. Manifestazione di particolare importanza, che mette in palio la qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti in programma a La Spezia il 29 e il 30 giugno.