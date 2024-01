Ci sono buone possibilità che possa correre in Supersport. Dalla Porta al lavoro con il Team Altogo

Ci sono buone possibilità che possa cimentarsi nel campionato Supersport anche in questo 2024, dando continuità alla seconda parte della scorsa stagione che lo aveva visto conquistare 44 punti nonostante le poche corse a disposizione (nonostante la necessità di abituarsi ad una moto per lui nuova in poco tempo). Di certo, Lorenzo Dalla Porta sta continuando ad allenarsi: anche nei giorni scorsi è sceso in pista, in attesa di capire se sotto le insegne del Team Altogo correrà nel Civ o in SSP. Il pilota di Montemurlo è ad ogni modo già "carico" e lo ha mostrato rispondendo alle domande dei fans in quell’"arena virtuale" rappresentata da Instagram, facendo presente di non aver mai accantonato un ritorno nel Motomondiale.

E ha svelato quello che ancora adesso è il suo sogno: approdare un giorno in MotoGp, la classe regina che consacrò i vari Valentino Rossi, Casey Stoner e Jorge Lorenzo e che oggi vede sfidarsi i vari Francesco Bagnaia, Marc Marquez e Jorge Martin. In realtà nel 2019, quando Lorenzo si laureava campione del mondo Moto3 ed era uno dei giovani piloti più promettenti del panorama globale, il suo approdo in Motogp nel giro di pochi anni sembrava scontato. Invece qualcosa è andato storto, ma ci sono comunque le possibilità di confermarsi competitivo. Anche se per adesso non ha ricevuto proposte dal Motomondiale. "I rumors che mi davano pronto a tornare in Moto3? Sono falsi. Chissà però che un domani... - ha fatto presente il diretto interessato – Mi piacerebbe tornare in Moto2 a dimostrare quel che non ho potuto in questi anni. E poi c’è la Motogp, che è il sogno di tutti i piloti". Il presente lo porta ad ogni modo sulla sua Yamaha R6, a prescindere da quella che sarà la categoria. Con la consapevolezza che un’annata da protagonista gli (ri)aprirebbe porte che al momento sono chiuse. Senza dimenticare la suggestione Superbike...

Giovanni Fiorentino