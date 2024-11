Ciclismo. A Del Medico il "Pegaso d’Oro» dopo il titolo mondiale nel keirin

Un altro premio prestigioso per il diciottenne atleta di Crociale di Pietrasanta, Fabio Del Medico, campione del mondo juniores su pista 2024 nella prova del keirin. Lo ha ritirato nel Salone Apollo di Palazzo Pucci a Firenze dalle mani del presidente della Regione Eugenio Giani.

Un riconoscimento che viene assegnato agli atleti, che nell’anno in corso si sono distinti per i loro successi o per il loro esempio di correttezza, rispetto e lealtà sportiva. Tra i presenti anche il presidente del Coni regionale, Simone Cardullo, il presidente del Comitato Paralimpico toscano, Massimo Porciani, e quello del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, Saverio Metti. Oltre a Del Medico, un premio anche per la bravissima ciclistica aretina Elisa Ferri, due talenti del clcismo toscano. Un altro tassello da incorniciare nel percorso di crescita di una promessa dello sport locale... e non solo.

Antonio Mannori