Ciclismo. Baroncini chiude al quarto posto l’ultima cronometro della Vuelta

È arrivato a Madrid sfiorando il colpo grosso, dopo tre durissime settimane al servizio della sua Uae. Filippo Baroncini, ciclista di Massa Lombarda, già campione del Mondo Under23, non solo è arrivato sino al traguardo del suo primo grande giro – per l’occasione era La Vuelta di Spagna – ma si è piazzato 4º nell’ultima cronometro, la Madrid-Madrid di 24,6 chilometri alle spalle dello svizzero Stefan Kung, vincitore in 26’28’’37, del vincitore della Vuelta, Primoz Roglic e dell’italiano Mattia Cattaneo che lo ha preceduto di appena 7’’. Infatti Filippo Baroncini è arrivato staccato di 1’01’’77 ma alla notevole media di 53,668 chilometri all’ora. Grazie a quest’ottima prestazione, Filippo Baroncini ha chiuso le 21 tappe della Vuelta al 66º posto, staccato di 3 ore 7’ 33’’ dal vincitore Roglic. Per quanto riguarda la maglia bianca di miglior giovane, è andata al danese della Lidl Trek – la prima squadra Pro di Baroncini – Mattias Skjemose, con il romagnolo che si è piazzato al 17º, onorevolissimo, posto, soprattutto per un ciclista alla prima in assoluto in una corsa a tappe di questa portata, difficoltà e durata. Grazie anche all’apporto di Baroncini, la sua squadra, la Uae Team Emirates, pur senza la sua stella, Tadej Pogacar – quest’anno autore dell’accoppiata vincente Giro d’Italia-Tour de France – è risultata prima nella classifica per team. u.b.