Ciclismo. Baroncini fa crac

Non c’è pace per Filippo Baroncini, l’ex campione del mondo Under23, oggi professionista nella formazione di riferimento del ciclismo mondiale, la UAE Team Emirates. L’atleta di Massa Lombarda, era reduce dal notevole 11º posto in Belgio alla Danilith Nokere Koerse, ottenuto mercoledì, ma giovedì in Francia, al Gran Prix de Denain-Porte du Hainaut è rimasto vittima di una rovinosa caduta di gruppo a 12 chilometri dal traguardo e ha riportato la frattura del gomito destro. Già operato in Belgio, dovrebbe tornare nelle prossime ore in Italia per poi farsi successivamente visitare e seguire dai medici dell’Ospedale Ortopedico Rizzoli di Bologna. Per Baroncini, l’ennesimo colpo di sfortuna: da quando è passato professionista, tre anni fa ormai, ha riportato già diverse fratture a braccio e polso che ne hanno certamente limitato il rendimento. Un infortunio, questo, che chiude anzitempo la partecipazione del ravennate alle classiche di Primavera. Intanto è stata presentata la formazione con sede a Faenza, sostenuta dalla Regione e Apt Servizi, il Team Technipes #inEmiliaRomagna. Proprio domenica la formazione del presidente Gianni Carapia, creata da un’idea di Davide Cassani, ha ottenuto la prima vittoria del 2024 con il riccionese Anniballi, l’ottava da quanto la squadra manfreda è diventata Continental.

Oltre alla sede, da Faenza arrivano anche diversi atleti: Nicholas Scarpelli (classe 2004) e Pietro Dapporto (2005) mentre in passato ne hanno fatto parte Manuele Tarozzi e Davide Dapporto. "È motivo di orgoglio per l’amministrazione – sottolinea l’assessore allo Sport, Martina Laghi – avere sia ciclisti sia dirigenti del nostro territorio protagonisti di questo progetto regionale di sviluppo del ciclismo, una iniziativa che investe su un gruppo di giovani, alcuni di loro al primo anno di questa esperienza".

u.b.