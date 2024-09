Ciclismo - Due ottime notizie per la società Lastra a Signa. Tripetetolo, Bozicevich e Venomi agli Europei

Due belle notizie per la Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa, la società con sede in via Livornese presieduta da Valter Biancolini. La prima riguarda Flavio Venomi, ottimo atleta di nazionalità albanese tesserato per il sodalizio lastrigiano, che è stato convocato dal tecnico della Nazionale albanese per disputare dall’11 al 15 settembre i Campionati Europei in Belgio, per le prove in linea Under 23 ed a cronometro.

L’altra notizia è di ciclomercato, essendo la società fiorentina impegnata nell’allestimento della squadra per la stagione 2025, con i tecnici Massimiliano Dinucci e Daniele Masiani, e con lo staff dirigenziale garantito dal presidente Biancolini e dalla general manager Sonia Ceccarelli. Si tratta dell’arrivo già perfezionato in questi giorni dell’ex campione toscano Under 23 della passata stagione, il massese Lapo Matteo Bozicevich, che ha lasciato l’Hopplà Petroli Firenze Don Camillo della quale faceva parte.

Le due società fiorentine si sono accordate e quindi Bozicevich disputerà l’ultimo mese di attività già con la maglia della Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa. Un arrivo importante quello del massese, per allestire la formazione della prossima stagione per la quale sono previsti altri arrivi nelle prossime settimane in quanto i dirigenti lastrigiani vogliono rafforzare la squadra. A tale proposito i dirigenti hanno deciso di puntare nel 2025 a una squadra formata solo da atleti già in categoria, che hanno quindi una certa esperienza tra i dilettanti under 23. Niente quindi trattative con corridori al debutto e provenienti dalla categoria juniores. Al momento ci sono due o tre contatti in corso che entro pochi giorni potrebbero essere definite dalla società di via Livornese.

Antonio Mannori