Ciclismo. Festa per i 90 anni di Pino Roncucci, storico tecnico di Pantani fra i dilettanti

Festa di compleanno a cura di Uc Scat e Pantani Corse per Pino Roncucci, il direttore sportivo forlivese che guidando la Giacobazzi modellò il Pirata da dilettante e lo lanciò verso le grandi imprese da professionista. Roncucci ha compiuto lo scorso mese 90 anni e così i suoi amici delle due ruote, in prima fila Gino Garoia della Scat e Ido Talenti, gli hanno organizzato un pranzo in compagnia all’Elias Cafè al Ronco, invitando anche un talento del ciclismo di oggi, Enea Sambinello, prossimo corridore della Uae Emirates. Una festa in onore di un tecnico (nella foto, a destra con Sambinello e Garoia) che tanto ha dato allo sport.