Ciclismo - La competizione il 5 e 6 aprile. Granfondo Via del Sale . Gara per atleti d’acciaio

Il weekend del 5-6 aprile, Cervia ospiterà l’edizione n.28 della Granfondo Via del Sale Fantini Club. L’evento prevede 2 percorsi che si differenziano per difficoltà e lunghezza. La distanza di 147 km è pensata per i ciclisti che cercano una sfida impegnativa, con 4 salite e un dislivello totale di 1.773 metri. Le principali salite sono quella di Montecavallo (7,5 km, 6% di pendenza media, punte del 12%), Santa Maria Riopetra (10 km, 7% di pendenza media, picchi del 18%) e Paderno (4 km, con pendenze fino al 15%). La distanza di 102 km propone un dislivello di 991 metri, offre un buon equilibrio tra attività sportiva e scoperta del territorio (salite di Valdinoce e Paderno). La partenza e l’arrivo sono fissati sul Lungomare di Cervia, di fronte alla spiaggia del Fantini Club. Oltre alla gara, il Lungomare di Cervia si animerà con un’ampia area espositiva dedicata alle ultime novità del settore ciclistico.

La Granfondo Via del Sale è un’occasione di festa per tutti. Il sabato pomeriggio, infatti, saranno protagonisti anche i più piccoli con attività ludico-educative sulla sicurezza stradale, a cura della Polizia Municipale di Cervia. A seguire, alle 15, è in programma la pedalata dei piccoli atleti ‘Romagna Iniziative’ (iscrizione gratuita). In contemporanea, al Fantini Club, si terrà il talk show ‘Pantani: il Pirata, semplicemente Marco’, moderato da Daniel Guidi. Tra gli ospiti, la madre Tonina Belletti e gli amici storici Moreno ‘Jumbo’ Lotti, Michel Del Vecchio, Stefano Serra e Giuseppe ‘Pino’ Roncucci. A seguire, alle 16.30, verrà presentato il libro ‘Volevo fare la corridora. La vita, la passione, le battaglie della campionessa di ciclismo Morena Tartagni’, di Gianluca Alzati, Ediciclo Editore. Il sabato sera, il weekend si arricchisce con lo special dinner, al Calamare del Fantini Club, durante il quale verrà consegnato il premio Discover Cervia-Milano Marittima. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.granfondoviadelsale.com. La quota è di 55 euro fino al 3 aprile (pacco gara con t-shirt celebrativa, ricordo speciale in omaggio, 3 punti ristoro, oltre ad assistenza meccanica e sanitaria, medaglia all’arrivo e ricco pasta party finale aperto anche agli accompagnatori). Dal 4 al 6 aprile, l’iscrizione sale a 60 euro. La Granfondo Via del Sale Fantini Club è valida come prova del campionato nazionale Acsi, dei circuiti Prestigio 2025, Alè challenge 2025 e Nalini road series. Inoltre, è valida come edizione n.19 del trofeo Sap sport Ravenna, dedicato agli operatori delle Forze dell’ordine e Forze armate, edizione n.15 del trofeo Cesp, riservato al primo classificato della Polizia di Stato nel percorso lungo, e coppa Aimanc, per il primo avvocato, magistrato o notaio (uomo e donna) nel percorso medio.

Roberto Romin