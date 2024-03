Ciclismo paralimpico Le gare in programma il 6 e 7 aprile “Due giorni del Mare“ Edizione ricca di novità

La gara internazionale di ciclismo paralimpico “Due giorni del Mare 2024“ celebrerà il 6 e 7 aprile la sua 10ª edizione. "Ne siamo orgogliosi – anticipa la presidentessa di Ciclo Abilia Samanta Cavaldonati – perché la corsa in questi anni è cresciuta tantissimo grazie all’aiuto di Alex Zanardi e di tanti altri amici e sponsors. E’ la gara internazionale che apre il panorama europeo ma ha iniziato ad andare anche oltre l’aspetto sportivo. Dallo scorso anno è nata una collaborazione con le scuole superiori del territorio per organizzare incontri con ragazzi e atleti dove si parlerà di sport, di bullismo e altre problematiche e si faranno provare varie discipline".

"Quest’anno – prosegue – avremo una delegazione di atleti paralimpici del Ministero della Difesa che racconteranno le loro storie di incidenti avuti in missioni di guerra e di come hanno fatto a trovare la forza di ricominciare proprio grazie allo sport. Il messaggio che deve arrivare ai ragazzi è che la vita a volte ci mette di fronte a delle grosse difficoltà ma c’è la possibilità di uscirne e riscattarsi. Noi pensiamo sinceramente che lo sport sia uno dei canali migliori. Nella giornata d’incontro verranno coinvolti anche altri sport grazie alla collaborazione del consigliere comunale Daniele Carmassi e della sua associazione Afhap che è con noi dalla prima edizione del 2004 ed anzi è stato proprio colui che mi chiese di organizzare una gara di handbike quando non sapevo nemmeno cosa fosse".

"L’evento – conclude la Cavaldonati – sarà anche l’occasione di far conoscere il nostro territorio ad atleti di tutto il mondo. Si parla di oltre 200 partecipanti con famiglie al seguito. Spero che le attività commerciali rimangano aperte e possano contribuire a dare un bel biglietto da visita del nostro litorale, della sua accoglienza e ricettività".

Nella foto, Samanta Calvadonati col marito Nicodemo Fioravanti e il campione italiano MC5 Damiano Marini e a destra, Alex Zanardi

Gianluca Bondielli