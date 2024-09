Ciclismo. ’Strade bianche’, tutti in sella il 12-13 ottobre

Dopo il grande successo della scorsa edizione, domenica 13 ottobre, il popolo ormai consolidato dei gravellisti è chiamato a Cervia, a pedalare per la quinta edizione delle ‘Strade bianche del sale Fantini club’. Con partenza alla francese, dalle 7.45 alle 8.45, dal Fantini Club, si tratta di una pedalata che rievoca il ciclismo di un tempo, destinata – nel pieno dello ‘spirito gravel’, sganciato cioè da stereotipi e da troppi vincoli – sia al ciclista che vuole confrontarsi su percorsi lunghi e impegnativi, sia agli amanti della bici senza i vincoli della competizione agonistica, che amano pedalare senza fretta, alla scoperta del territorio. L’itinerario prevede quest’anno quattro percorsi da 35, 65, 100 e 120 km, con partenza dal mare per attraversare il parco della salina di Cervia, riserva naturale di popolamento e di nidificazione per molte specie animali e vegetali, e raggiungere le colline dell’entroterra, attraverso paesaggi e suggestivi borghi storici, nel cuore della Romagna.

Sul percorso ‘lungo’, i gravellisti potranno beneficiare di 4 ristori, mentre il gran finale sarà per tutti al Fantini Club, con il ‘pasta party’, aperto anche agli accompagnatori. Sabato 12 si terrà la prima ‘Pineta social ride’, percorso di 40 km pianeggianti, per una pedalata di puro divertimento, accessibile a tutti, tra canali e pinete, alla scoperta di un altro lato delle strade bianche di Romagna. L’iscrizione, di solo 5 euro, include un buono birra da gustare durante l’aperitivo con musica, all’arrivo. Nel pomeriggio di sabato, il Fantini Club, luogo di partenza e arrivo della pedalata e quartier generale della manifestazione, ospita inoltre il ‘Baldoni bike fest’, in collaborazione con Baldoni bike shop di Forlì, con tanto di area expo ‘Gravel village’, aperitivo con musica e intrattenimento. Le iscrizioni alla quinta edizione delle ‘Strade bianche del sale Fantini club’ sono aperte sul sito stradebiancedelsale.com; iscrizione 20 euro, scontata a 15 euro per i partecipanti all’edizione 2024 della granfondo ‘Via del sale Fantini club’ (salirà a 25 euro per chi sceglierà di iscriversi a ridosso dell’evento, il 12 e 13 ottobre).

Roberto Romin