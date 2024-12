Ciclismo. Undici Juniores per il Team Pieri. La squadra di Calenzano si raduna

Dopo aver ufficializzato la squadra per il 2025 il Team Pieri di Settimello di Calenzano, si è ritrovato presso il Centro Musicale "La Suoneria" in via Via Chiantigiana a Firenze per la consegna delle bici e del materiale tecnico per la stagione 2025. Ospiti di Leonardo Forconi i ragazzi hanno potuto apprezzare le nuove bici "Bianchi" e l’abbigliamento che, anche per la prossima stagione sarà fornito dalla Alè, uno dei marchi più prestigiosi nel ciclismo. Al ritrovo non era presente il presidente della società calenzanese Piero Pieri, impegnato a Vignole di Quarrata dove ha ricevuto dal Comitato Regionale Toscana la medaglia d’argento per gli oltre 50 anni di presenza nel ciclismo. Questa infine la formazione per la prossima stagione, che sarà ancora diretta dai due direttori sportivi Federico Fioravanti e Samuele Breschi: Leonardo Machiavelli, Ettore Esposito, Emiliano Bonaiuti, Cristian Buturo (riconfermati), più i nuovi arrivati Domenik Jaku, Filippo Bozzoli, Andrea Filippo Pierini, Jhemerson Lacerda Milhomem, Gabriele Squillace, Giovanni Mariotti, Federico Pileri. Antonio Mannori