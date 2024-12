Ciclocross. Al Buscherini c’è il trofeo Forti e Liberi

Si tiene oggi al Buscherini il ForCX-Trofeo Us Forti e Liberi Zanetti Cicli di ciclocross. La manifestazione rappresenta uno dei tanti punti di forza dello storica società ciclistica forlivese, con la conferma per il terzo anno di fila nel circuito Adriatico Cross Tour a carattere macro-regionale (Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo). "Ci siamo sempre stati nel ciclocross e continuiamo perché crediamo fortemente in questa discplina spettacolare che dà tanto a chi la pratica, sia a livello di crescita che di divertimento. Ringraziamo il Comune, gli sponsor e l’associazione Due Tigli che ci ospita" spiegano gli organizzatori capitanati dal presidente Sergio Luci e da Gianni Zanetti (atleta e responsabile tecnico dell’organizzazxione dell’evento). Ben 285 gli iscritti, in gara in pratica tutte le categorie.