Ciclocross. Il Team Cingolani trionfa in Belgio con un 14enne

Non vincono solo in Italia, ma il Team Cingolani è protagonista sul podio anche all’estero. Tra Natale e Capodanno i gemelli Cingolani sono volati dove il ciclocross è di casa, il Belgio, dove hanno assistito alle gare dei big, ma dove hanno preso parte anche a competizioni giovanili. Tommaso Cingolani, 14 anni, ha trionfato pure, nel giorno di Santo Stefano, nella competizione disputata a Beernem e oggi saliranno di nuovo sui pedali a Hamme. Il tutto per preparare al meglio i campionati Italiani in programma a fine gennaio. Il Team Cingolani è impegnato anche in regione. Oggi ad Ascoli si gareggerà per la Coppa Italia Giovanile di Ciclocross. Le gare vedranno le migliori promesse del ciclocross a livello nazionale delle categorie esordienti e allievi. Sono cinque i rappresentanti del team di Pianello di Ostra impegnati con la rappresentativa Marche: gli Esordienti Giulio Vitali, Davide Sdruccioli e Stella Forti e gli allievi Edoardo Fabbri e Lorenzo Iaconeta.