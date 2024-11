Ciclocross, la prova promossa da Sgarzi. Masciarelli e Lechner i due protagonisti. Il San Martino regala tante emozioni

Lorenzo Masciarelli ed Eva Lechner firmano il ciclocross di San Martino-Gran Premio Mario Sgarzi. A Castello di Serravalle, per il master cross Emilia.Romagna, si presentano in più di trecento. L’asd A Favore del Ciclismo riproone una manifestazione di ciclocross a carattere nazionale. Grande soddisfazione per il comitato organizzatore della A Favore del Ciclismo e, in primis, Fabio Sgarzi, imprenditore e promotore anche quest’anno del Master Cross. La prima il 20 ottobre a Fanano con l’organizzazione della Italia Nuova. Gran finale l’8 dicembre a Casalecchio, manifestazione che sarà allestita dalla Asd Ceretolese 1969. Tracciato disegnato da Michele Paletti e collaborazione di diverse realtà, Valsabike, Italia Nuova, Ceretolese, Polisportiva Valsamoggia e la Protezione Civile Savigno. La gara regina riservata alla categoria Open Maschile segna il ritorno alle gare dell’abruzzese Lorenzo Masciarelli.

Si impone davanti ad Alessio Giannelli (Borgonuovo) ed Edoardo Bonafini (A Favore del Ciclismo). L’eterna campionessa altoatesina classe 1985, Eva Lechner, vince davanti a Rebecca Gariboldi e Marta Zanga. Tra gli junior vittoria per Ivan Colombo (Alfredo Binda) che si lascia alle spalle Pietro Deon (Sanfiorese) e Brian Ceccarelli (Siena Bike). Tra gli esordienti successo per Luca Ferro (Bustese Olonia), davanti a Ettore Cabboi (Maserati Cadeo) e Federico Vielmo (Montegrappa). Nelle prove femminili successi in solitaria di tre tricolori di gennaio 2024, Nicole Righetto (Team Velociraptors) tra le allieve del 2° anno, di Matilde Carretta (Gs Mosole) tra le allieve del 1° anno e di Irene Righetto tra le esordienti.