Ciclocross. Team Cingolani in palla, ancora grandi vittorie

Ancora vittorie per il Team Cingolani. Nella quarta tappa del Giro d’Italia di ciclocross a Follonica vittorie per la formazione di Pianello di Ostra arrivano nel femminile e nel maschile nelle categorie agonistiche e amatoriali con Rebecca Gariboldi (settima Anna Oberparleiter), Filippo Cingolani, Ania Bocchini (MW2) e Antonio Macculi (Fascia 1, M1) rispettivamente nelle Open femminile, Allievi primo anno (dove terzo si è classificato Tommaso Cingolani) e AmatoriMaster. Leader della generale sono Filippo Cingolani e Antonio Macculi. Rebecca Gariboldi occupa invece la terza piazza mentre Ania Bocchini la quarta. A Misano Adriatico invece si è disputata la quinta tappa dell’Adriatico Cross Tour dove è arrivato il podio (terzo) per Davide Sdruccioli negli Esordienti di secondo anno. Nelle donne Open vittoria di Giulia Cozzari, mentre nei MasterAmatori da sottolineare l’oro ad Alessandro Diletti (M4) e l’argento a Claudio Moronci (M2).