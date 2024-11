Cinquina al Montebello. Il Forte a punteggio pieno

FORTE DEI MARMI

5

MONTEBELLO

1

FORTE DEI MARMI: Gnata, Borgo, Torner, Ipinazar F., Ipinazar P. , Chereches, Cacciaguerra, Ambrosio, Giovannelli. All. De Gerone.

MONTEBELLO: Alvez, Torres, Schiavo, De La Rete, Torres Perez, Checchetto, Bolla, Iselle, Zordan. All. Zini.

Arbitri: Ferrari, Diavoli.

Marcatori: 8’ pt Ipinazar P., 17’ pt Borgo, 24’ pt Torner; 2’ st Ipinazar P., 9’ st Borgo, 16’ st Schiavo.

FORTE DEI MARMI – Quattro su quattro, bel gioco e giovani che accumulano minuti, alla faccia di una rosa, forse, un po’ cortina e, sicuramente, falcidiata dagli infortuni. Il Forte mata 5-1 il Montebello e consolida la sua leadership in campionato. Partita che inizia con un Forte dei Marmi subito aggressivo a fare la partita. La svolta arriva dopo 8’ quando Torner e Pato Ipinazar combinano in velocità con quest’ultimo che, liberatosi della marcatura, lascia partire un tiro potente che si infrange sulla traversa e finisce in rete. I rossoblù continuano a pressare fino a trovare la rete del raddoppio quando Chereches, appena entrato, si allarga e serve Torner dietro porta che, a sua volta, pesca con precisione Borgo in inserimento. Il movimento dell’attaccante è perfetto e, con un colpo rapido e preciso, manda la palla in diagonale ad insaccarsi. A 20“ dalla fine del primo tempo il 3-0, che di fatto chiude i giochi, è opera di Torner, che trasforma un rigore.

Nella ripresa il Forte non accenna a rallentare riprendendo a pressare alto. Passa un solo minuto e Pato Ipinazar realizza la doppietta personale. Da quel momento in poi la partita è tutta in discesa per i rossoblù, che continuano a produrre gioco e spettacolo. Stavolta è Borgo ad andare a segno di gran classe. Il giocatore rossoblù, infatti, partendo da dietro porta si sposta lateralmente e con un alza e schiaccia non lascia scampo al portiere veneto. Nonostante il pesante svantaggio il Montebello ha comunque il merito di non mollare i remi in barca, trovando comunque la rete dell’1-5 con Schiavo. Per i campioni d’Italia un altro dolce piatto è servito.