Cinquina contro Cagliari. Bondeno al fotofinish

Serviva la partita perfetta, e così è stato. Il tabellino finale recita: HC Bondeno-Cus Cagliari 5-1. Ma andiamo per gradi. Sabato scorso i matildei hanno affrontato la capolista sul campo di casa. Per tornare a sperare nella promozione in serie Elité, era d’obbligo la vittoria.

L’inizio partita è di studio, poche emozioni con Bondeno che prova a fare la partita ed i sardi che giocano di rimessa affidandosi ai 3 fuoriclasse egiziani.

Nel secondo quarto il Cus Cagliari, alla prima occasione, passa in vantaggio, con un tiro da centro area dopo una corta respinta della difesa. Nel terzo quarto i matildei accelerano e creano più occasioni, con Muzzioli e Bergamini devastanti in velocità. In una bellissima azione in velocità, Muzzioli lancia Succi, che è bravo a fornire l’assist per Premezzi per l’1-1. Dopo un’altra azione fotocopia uscita di un soffio, è Consoli, inventato centravanti da mister Pritoni, a segnare il gol del sorpasso. Passano 2 minuti e Muzzioli, incontenibile, conquista un tiro di rigore, che Bosso trasforma: 3-1. C’è ancora il tempo per altre due belle azioni di Bosso e Costanzelli, che non fruttano quanto sperato. Nell’ultimo quarto di gara ancora Premezzi va a segno e porta i matildei sul 4-1. Poi è il Cus Cagliari a rendersi pericoloso, ma sul contropiede Hussain lancia Succi, che appena dentro l’area di tiro, insacca. Ora solo l’ultima giornata dirà chi il prossimo anno giocherà in serie A1 e chi verrà promosso in Elité.