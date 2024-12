Ciocchetto 2024: il rally natalizio nel ricordo di Maurizio Perissinot

Il Ciocchetto 2024 si prepara nel ricordo di Maurizio "Icio" Perissinot nel ventennale della sua prematura scomparsa. Intanto si avvicina veloce la data dello svolgimento, a cura della Organization Sport Events (Ose) della edizione numero 33 del "Ciocchetto", in programma il 21 e 22 dicembre prossimi, le cui iscrizioni chiuderanno domenica 15 dicembre.

"Quest’anno – spiega Valerio Barsella, general manager di Ose – sono venti anni che Maurizio Perissinot è scomparso, vinto da un male incurabile che ha combattuto come un leone. Ed è successo il 12 dicembre 2004, pochi giorni prima che andasse in scena il “Ciocchetto”, una sua “creatura” rivoluzionaria per struttura di gara, punteggi e collocazione di calendario. Da allora, per noi, portare avanti questa gara, raccogliendo lo spirito originario, con cui l’aveva “inventata” Maurizio, è stato un punto d’onore e il modo migliore per rendere indimenticabile, con un trofeo artistico e ambito da tutti i navigatori, un grande sportivo e un amico vero".

Il Rally "Ciocchetto" è stato da subito ed è rimasto nel tempo, il rally "natalizio". Da sempre gara vera e combattuta, sulle strade della tenuta del Ciocco, ma intrisa di uno spirito particolare. Quello del divertimento, del clima delle feste di fine anno, della voglia di farsi gli auguri con il rombo dei motori.

Per scelta il "Ciocchetto" non ha avuto mai validità per alcun campionato, ma ha sempre attratto fior di campioni, vantando un albo d’oro assolutamente invidiabile: da Andrea Zanussi e Alex Fiorio, vincitori della prima e seconda edizione, fino a Rudy Michelini che ha fatto suo il "Ciocchetto" dello scorso anno, aggiungendolo alla vittoria del 2015. In mezzo ci sono le cinque vittorie del recordman Paolo Ciuffi; inseguito con quattro successi da Paolo Andreucci, il pluricampione italiano di rally. Tre i successi del versiliese Nicola Caldani; due i centri di Luca Rossetti, Umberto Scandola, Stefano Bizzarri e Manrico Falleri. Una vittoria a testa per Renato Travaglia, Claudio De Cecco, Vanni Pasquali, Ciavarella, Silvano Luciani, Claudio Arzà e Egisto Vanni.

Ogni anno il trofeo "Icio" Perissinot viene assegnato al navigatore dell’equipaggio vincente. A partire dal 2004 i navigatori vincenti sono stati: Alex Benelli, Francesco Pinelli, Mirko Goggioli, Marco Piazzini, Roberto Mometti, Lorenzo Granai, Ivan Maurigi, Alessio Rombi, Michele Perna, Anna Andreussi, Tommaso Ciuffi, Guido D’Amore, Davide Castiglioni, Daniele Pasi, Maurizio Bimbi, Luca Spinetti.