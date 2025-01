Cipressi in sella con un team World Tour: "Un sogno. E ora spero in un grande Giro"

Alla fine – anzi, molto prima della fine, visti i suoi 21 anni (ne compirà 22 ad agosto) – è approdata in una formazione World Tour, la serie A delle squadre ciclistiche, quelle a cui è permessa l’iscrizione alle grandi corse a tappe e alle classicissime. La ciclista forlivese Carlotta Cipressi (nella foto) dall’inizio di questo 2025 – e fino a tutto il 2026, per ora – farà parte della Human Powered Health, formazione di passaporto statunitense in cui il diesse italiano Giorgia Bronzini l’ha fortemente voluta: la scouting della Human Powered ha confessato che seguiva da tempo la talentuosa ciclista romagnola come possibile innesto subito per il 2025, soprattutto dopo averla vista all’opera nel Thuringen Tour, disputato lo scorso giugno e vinto proprio da un’atleta della formazione a stelle e strisce, Ruth Edwards, mentre la Cipressi aveva avuto un rendimento costante (verso l’alto) con la 14ª posizione finale tra i giovani.

"Sono molto, molto contenta – dice la stessa Carlotta Cipressi prima di iniziare la nuova annata – e anche emozionata per questo ingresso nel World Tour con una squadra così importante. Sono stata pure stupita di questa chiamata, anche perché lo scorso anno per problemi fisici ho corso molto poco e soltanto nella seconda metà della stagione. Prima della fine dell’anno sono andata a Boston, nella sede della squadra e l’impressione è stata davvero buona: è evidente che sarà un anno di grande apprendimento per me, ma sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura".

Dopo aver concluso le scuole superiori, Carlotta aveva deciso di ‘provare’ fino in fondo a diventare una ciclista professionista, trascorrendo un anno sabbatico. Le cose sono andate particolarmente bene e ora ecco il suo arrivo nel ciclismo che conta. "Il mio sogno – aggiunge e rilancia subito la ciclista forlivese – adesso è sicuramente quello di poter partecipare a uno dei grandi Giri, naturalmente con un occhio di riguardo al Giro d’Italia".

Una delle migliori caratteristiche della Cipressi, che le deriva anche dal suo recente passato (vincente) di pistard, è la bravura a cronometro, anche se è un’atleta che sa farsi valere praticamente ovunque. "Visto che sono all’ultimo anno come Under 23 – spiega – mi piacerebbe ottenere dei buoni risultati anche con la nazionale azzurra e proseguire quanto fatto nelle ultime stagioni".

Adesso la promettente forlivese, che ha partecipato ai raduni con la sua nuova squadra, inizierà a fare sul serio. Infatti, assieme a sette delle sue diciassette compagne parteciperà in sequenza a tre gare, in Spagna, di buon livello. Si inizia domani con il Trofeo Marratxi-Felanitx, domenica sarà la volta del Palma Femina e lunedì del Binissalem-Andratx.

Ugo Bentivogli