Circolo Prato 2010 vince 4-0 contro Sant'Espedito Napoli: un passo verso la salvezza Il Circolo Prato 2010 batte il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli per 4-0, compiendo un passo importante verso la salvezza in serie A1 maschile. I padroni di casa salgono a 4 punti e si mantengono in categoria.