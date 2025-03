Circolo Ravennate della Spada. Quattro atleti qualificati ai campionati italiani. Brillano Delfino, Fava, Pizzini e Casamenti

Straordinario risultato per il Circolo Ravennate della Spada che qualifica quattro atleti ai prossimi campionati italiani Assoluti di Piacenza, in giugno. Si tratta di Beatrice Fava (classe 2003), Alessia Pizzini (2001), Alice Casamenti (2007) e di Francesco Delfino, classe 2008, tra i più giovani ammessi alla rassegna, con un solo atleta, nato nel 2009, più giovane per annata. I quattro spadisti si qualificano attraverso le due prove in programma: decisiva soprattutto l’ultima tenuta a Carrara che vede Francesco Delfino (foto), recente medaglia d’oro a squadre (e bronzo individuale) piazzarsi al 23º posto (su 354 partecipanti), dopo aver perso una sola sfida nella fase a gironi (25º) ed essere arrivato ai sedicesimi di finale nel tabellone ad eliminazione diretta. Ben tre le qualificate in campo femminile nella gara vinta da Alberta Santuccio, oro e bronzo a squadre ai Giochi olimpici, rispettivamente di Parigi e Tokio, nonché argento Mondiale individuale nel 2023 a Milano e due volte a squadre. Insomma avversarie di tutto rispetto per le ravennati che conquistano il pass grazie a una prestazione superlativa.

Beatrice Fava ottiene il 24º posto, con 1 sola sconfitta nella fase a gironi e i sedicesimi raggiunti nel tabellone ad eliminazione diretta, battuta 15-9 dall’atleta dell’Aeronautica Militare, Caforio. Identica sorte per Alessia Pizzini che perde un solo incontro nel girone 8 con il Carabiniere Lopez ma arriva ugualmente ai sedicesimi, superata (15-12) da Bozza, anche lei dell’Aeronautica Militare, poi battuta in semifinale da Santuccio. Ottiene il pass per gli Assoluti anche Alice Casamenti (56ª alla fine), la più giovane del lotto, bravissima a battere al secondo turno – risultato che le vale la qualificazione – Maria Chiara Testa, prima di perdere solo 13-12 dalla laziale Di Norcia. Non riescono ad approdare agli assoluti invece Elena Antonucci (81ª), Anna Casamenti (90ª) e la giovanissima promessa (classe 2010) Mariasole Romanini.

Ugo Bentivogli