Circuito "Corri nella Maremma». Samuele Scifo vince la "Corsa dei Forti»

La decima tappa del circuito "Corri nella Maremma", ovvero la "Corsa dei Forti", ha visto 84 atleti al via e la vittoria sul traguardo di Marina di Grosseto è andata al laziale Samuele Scifo (Tirreno Atletica Civitavecchia) in 30’ 52’’ dopo una bella battaglia con agguerriti avversari; successo al femminile per Marcella Municchi (Costa d’Argento), che si conferma atleta di assoluto valore in campo femminile. Bel successo per la quarta edizione della manifestazione podistica anche "Memorial Alberto Rainaldi", dedicata a Gabriele Romiti prematuramente scomparso questa estate. L’organizzazione della gara ha mantenuto l’elevato standard organizzativo grazie al grande impegno della Proloco di Marina e Principina a Mare nel coinvolgere tutte le attività commerciali della località marittima. Come detto, la vittoria assoluta è andata a Samuele Scifo dopo un duello con Gianluca Colicchi, staccato solo nel finale per una manciata di secondi. Terzo posto per Guido Spargoli. Al femminile la vittoria è andata all’amiatina tesserata per l’Atletica Costa d’Argento Marcella Municchi che ha chiuso in 34’28’’, davanti alla compagna di squadra Angela Mazzoli e Valentina Iazzetta (Sport Events Cortona) al suo primo podio nel circuito. Alla fine, è stato offerto a tutti i partecipanti ed accompagnatori il buffet allietato da musica dal vivo con fisarmonica, percussioni e voci e distribuiti bellissimi premi ai vincitori assoluti e di categoria. La parte tecnica è stata affidata alla società Marevettamare che ha confermato il percorso delle precedenti edizioni che piace molto ai partecipanti. La gara si è disputata su un impegnativo percorso che si sviluppa tra spiaggia, ciclabile tra Castiglione e Marina, pineta e tutto il lungomare Leopoldo II, collegando idealmente il Forte le Marze ed il Forte San Rocco.