Città di Empoli, ultime 24 ore per le iscrizioni. Nuoto, trofeo al via

Ultime 24 ore per iscriversi al prestigioso meeting ’Città di Empoli’. Domani è infatti l’ultimo giorno utile per confermare la presenza di atleti e rispettivi club di appartenenza alla 31esima edizione della kermesse nazionale organizzato dalla società biancazzurra Tnt Empoli alla piscina comunale ’Camalich’ di Livorno, come è accaduto nelle scorse edizioni. La manifestazione andrà in scena all’impianto in via Allende venerdì 24 (avvio ore 15.20); sabato 25 (8.50-15.20) e domenica 26 maggio. Se per iscriversi sul portale della Federnuoto c’è ancora tempo, è già ufficiale il programma agonistico: entreranno in acqua Esordienti A, Ragazzi e Unica (cioè Junior, Cadetti e Senior) femminili e maschili; impegnati in vasca coperta da 50 metri. Sono in scaletta 50, 100, 200 e 400 stile libero; 50, 100 e 200 dorso e le stesse distanze per rana e delfino, oltre a 200 e 400 misti per le singole categorie. Un concorrente può disputare al massimo 6 differenti gare. Occorre presentare il crono migliore 2023-24 per ogni iscritto in corsia di 25 metri. Il trofeo verrà assegnato al team col punteggio più alto, sommando i piazzamenti di tutti i suoi tesserati.

Per la squadra empolese del presidente e direttore tecnico Giovanni Pistelli, non mancano le ambizioni tanto a livello individuale quanto collettivo. Del resto, alcuni portacolori dell’associazione situata al parco di Serravalle hanno di recente inanellato prove eccellenti. Tra gli Juniores, ai campionati italiani, da segnalare il 13esimo posto di Andrea Nania (classe 2007) nei 200 farfalla e il decimo di Pietro Testi (‘06) negli 800 stile libero. Notevoli, inoltre, i progressi mostrati da Leonardo Andrea Doccini (‘07) ai tricolori giovanili indoor di fondo. Performance da podio sono arrivate anche dal capitano 24enne Daniele Toni e da Gabriele Pagliai, di 10 anni più giovane. Nel settore femminile, invece, finora ha comandato Anita Savino (‘06), seguita dalla quindicenne Chiara Russetti.