Cittadella Il grande giorno, debutto al ’Braglia’

È un palcoscenico speciale quello che oggi alle 15 ospita la ’prima’ storica gara in D della Cittadella. Al ’Braglia’, campo di casa per la prima e forse ultima volta in stagione, arriva subito la corazzata Piacenza, una delle candidate alla promozione in C, accompagnata da quasi 300 tifosi. Ma dopo le 2 vittorie in Coppa la squadra di Francesco Salmi vuole riconfermarsi.

"Torno in D dopo quasi 5 anni in una categoria difficile e affascinante – spiega il tecnico biancazzurro – e debuttiamo contro una squadra forte, allenata da un tecnico come Rossini che stimo tanto. Ha nomi ma anche organizzazione, gioca un calcio moderno e dovremo fare bene per metterli in difficoltà. Giocare al ’Braglia’ è un’emozione per tutti, la cornice sarà d’eccezione, loro avranno un gran tifo al seguito, noi dobbiamo dare tutto. Ci alleniamo da 50 giorni con 23 giocatori nuovi su 28, per questo serve un po’ di tempo, abbiamo voglia di cominciare. Il precampionato non è stato eccellente, ma mi aspetto che facciamo bene, con la testa leggera di chi vuole stupire". Sull’altra sponda c’è Stefano Rossini (ex difensore di Parma, Inter e Udinese fra le altre), riconfermato dopo essere subentrato a Maccarone e nonostante il primo posto sfumato l’anno scorso nel finale.

"Molti ci mettono come favorita – spiega – ma siamo in almeno quattro, con Pistoiese, Ravenna e Prato. La Cittadella? È una delle squadre più interessanti, ha confermato i pilastri della difesa vedi Aldrovandi e Serra, ha aggiunto Sabotic, in avanti ha preso Formato e poi la società ha operato anche per migliorare le strutture. Trasferta molto impegnativa".

Programma. La prima giornata (ore 15): Cittadella-Piacenza, Corticella-Imolese, Fiorenzuola-Pistoiese, Forlì-Sammaurese (ore 16), Lentigione-Tuttocuoio, Progresso-Sasso Marconi, Ravenna-Prato, Tau-V. San Marino, Zenit P.-U. Riccione.

Dal campo. Salmi deve fare a meno di Mandelli (3 turni di squalifica), Gimmati e Orlandi, in porta Piga o Albieri, in mediana Mora parte dalla panchina con Marchetti in regia. Nel Piacenza out solo Andreoli, da valutare Solerio e Sartore che hanno pochi minuti nelle gambe. Tagliandi di tribuna a 10 euro (5 ridotti) al botteghino, gratis gli Under 14.

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Fontana, Serra, Aldrovandi, Sardella; Osuji, Marchetti, Caesar Tesa; Bertani; Formato, Guidone. All. Salmi

PIACENZA (4-2-3-1): Franzini; Argint, Silva, Somma, Napoletano; Grieco, Corradi; Bithiene, Iocolano, Mauri; Recino. All. Rossini Arbitro: Toselli di Gradisca