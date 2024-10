Club Arezzo, vittoria di carattere a Firenze. I ragazzi di Morelli protagonisti in rimonta

Prestazione di carattere per i ragazzi di Morelli che espugnano il difficile campo del Firenze Ovest con una vittoria per 3-1. Difficile avvio per i nero-amaranto che nel primo parziale non trovano un buon ritmo e concedono diversi errori agli avversari che non si fanno pregare aggiudicandosi il set per 25-19. Nel secondo parziale i ragazzi di Morelli sembrano trovare la quadra. Gli aretini prendono subito il largo e controllano portando a casa il set per 18-25. Terza frazione ancora in controllo per i nero-amaranto che sciorinano un bel gioco, purtroppo sul finale di set Ricci si procura una distorsione alla caviglia, Morelli getta nella mischia Nataletti che si fa trovare pronto. Nonostante l’ennesima difficoltà legata all’infermeria i Botoli non si perdono d’animo e portano a casa il delicato set per 21-25. Quarto parziale giocato punto a punto: i fiorentini tentano di prendere il largo ma i nero-amaranto sono determinati a portare a casa la partita. Prossimo incontro sabato 19 ottobre per la terza giornata: i Botoli ospiteranno al Maccagnolo la formazione di Rufina.