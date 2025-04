Club Azzurro a Medelana: guida Ferrari

Tanti ed importanti gli appuntamenti che hanno interessato i campi di gara e gli agonisti ferraresi nello scorso fine settimana. Andiamo per ordine e cominciamo dall’evento più importante e cioè il Campionato Italiano Free Style Method, che sul campo di gara del Circondariale ha assegnato il titolo nazionale. Il titolo è stato vinto da Thomas Pagliacci della Asd Romagna Fishing, per Ferrara 62° Mauro Baciglieri della Ps Fe Casumaresi Tubertini, 151° Alberto Montanari della Garisti Dario Tubertini e a seguire Giuliano Beccati, Stefano Gallerani, Nicola Pulga, Maurizio Guerzoni.

Il campionato italiano femminile ha gareggiato sul Navigabile a Migliarino, vittorie di settore per Alice Roglio della Vizzolo Milo e Edi Zoetti della Lenza Castellana, per Ferrara Ilaria Occhiali della Ps Fe Casumaresi Tubertini occupa il 13° posto, ma il campionato è ancora lungo e Ilaria ha tutto il tempo per risalire posizioni in classifica generale. L’attuale classifica è guidata da Matteo Crepaldi della lenza Emilia Tubertini, per Ferrara 33° posto per Simone Ferioli e 35° per Manuel Cancelli, entrambi della Ps Fe Casumaresi Tubertini.

Prime due prove a Medelana anche per il Club Azzurro Under 25, testa della classifica occupata da Riccardo Ferrari della Cannisti Club Vicenza Colmic, 10° posto per Nicholas Vaccari della Garisti Dario Tubertini e 11° per Nico Ferrigo della Ps Fe Casumaresi Tubertini.