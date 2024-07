Colpaccio Lasersoft, arriva Saguatti: "Qui voglio dare il meglio di me"

Il primo colpo di mercato della Lasersoft Riccione è di quelli belli pesanti, da ricordare. Si tratta di Giulia Saguatti, che ha legato a doppio filo la sua carriera pallavolistica a San Giovanni in Marignano e dalla prossima stagione vestirà invece la maglia della società riccionese. Dopo un campionato stellare e la promozione in Serie B1, la Lasersoft comincia alla grande e, dopo aver confermato l’allenatore Michele Piraccini, ora parte con i rinforzi per il gruppo 2024-2025. Talento ed esperienza infinita per la classe 1991, una giocatrice ormai romagnola per definizione anche se in realtà d’origine emiliana. La permanenza a San Giovanni è stata piuttosto lunga, indimenticabile, e non ha toccato quota dieci anni per pochissimo, fermandosi a nove un mese fa.

Dell’Omag-MT è stato lo storico capitano e ha vissuto in prima persona successi scolpiti nella memoria come la promozione in A2 oppure la Coppa Italia. Ora però si volta pagina. "Dopo l’esclusione dall’Omag-MT, il fatto che nelle vicinanze ci fosse la Lasersoft Riccione appena promossa in B1 ha sicuramente influito nel mio avvicinamento a questa realtà – dice proprio la schiacciatrice - . Ho trovato persone in gamba e di grande umanità, in più conosco anche tante ragazze che fanno parte del gruppo come Spadoni, Tallevi e Gugnali. Ho seguito settimanalmente il campionato e devo dire che è stato di vertice fino alla fine. Ero presente alla gara della promozione, quella della festa, e ho visto giocare una gran pallavolo. Un bellissimo ambiente, mi hanno già accolto tutti benissimo". E niente affatto sconosciuto è il coach, Michele Piraccini. "Ci conosciamo da una decina d’anni – rivela Saguatti – e devo dire che ogni tanto mi chiedeva "Ma quando vieni da noi?". Ecco, adesso è successo. Stiamo valutando anche come arrivare al meglio alla preparazione con la questione del ginocchio, ma ho già cominciato a fare qualcosa".

La stagione passata ha avuto un brusco stop con l’infortunio di inizio dicembre: lesione al crociato e conseguente operazione. La voglia di rientrare ora è davvero tanta. "Guardo avanti – prosegue Saguatti -. Mi dispiace per come è andata a finire con San Giovanni, è stata una parentesi molto importante della mia carriera e della mia vita. Ora mi concentro sul futuro e su quello che sarà. Punto a ritornare in forma e ad esprimermi al meglio delle mie possibilità. La stagione della Lasersoft? Puntiamo all’inizio a una salvezza tranquilla, poi tutto quello che verrà in più di buono lo accoglieremo. Iniziamo, però, un passo alla volta".

Loriano Zannoni