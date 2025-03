Comacchio scalda i motori. Torna la Half Marathon

Torna con un percorso rinnovato e una nuova medaglia, l’evento capace di unire sport, natura, storia e cultura della città lagunare. Si correrà il prossimo 10 maggio, infatti, l’edizione 2025 della Comacchio Half Marathon sui 21,097 chilometri, e la Comacchio 10 chilometri sia nella versione competitiva che in quella ludico-motoria, a cui si somma la "Dog’s & Run", la corsa "a sei zampe" con i cani.

Ieri a Palazzo Bellini si è tenuta la prima conferenza stampa della manifestazione, volta a illustrare il nuovo tracciato e l’effige che comparirà sulla medaglia, con il presidente dell’associazione organizzatrice Ravenna Runners Club Stefano Righini, l’assessore allo Sport Emanuele Mari e il comandante della Polizia locale di Comacchio Paolo Claps. Presente, tra gli altri, l’ex maratoneta olimpionica Laura Fogli, e il presidente del Running Club Comacchio Mario Ferioli.

Ambiziosi gli obiettivi di questa edizione: "Alziamo l’asticella – ha detto l’assessore Mari – puntando a tremila iscrizioni, che vorrebbe dire quasi raddoppiare quelle della prima edizione, di quattro anni fa, che fu già un successo. Mi preme ringraziare oltre agli organizzatori di Ravenna Runners Club, tutte le associazioni locali che in maniera integrata hanno condiviso il progetto e il nuovo obiettivo che ci siamo dati".

Il presidente di Ravenna Runner Club, associazione per il secondo anno consecutivo al timone della manifestazione, ha riferito come quest’anno "disponendo di una tempistica maggiore per predisporre tutti gli aspetti gestionali, promozione e organizzativi, abbiamo scelto di modificare il percorso per dare la possibilità agli iscritti di entrambe le distanze di ammirare le bellezze del territorio. Anche la nuova bellissima medaglia rende onore a Comacchio e sono certo potrà attrarre numerosi runner e non solo, curiosi di conoscere quest’area così affascinante".

Il nuovo tracciato vedrà confermata la zona di partenza e arrivo in via dello Squero, il passaggio sull’argine vallivo per poi entrare nel centro cittadino. La 21 chilometri toccherà, infatti, il Loggiato dei Cappuccini, la Basilica di San Cassiano, il ponte Pizzetti; poi, i runner, intorno al chilometro 13, passeranno sotto la Torre dell’orologio per poi percorrere il Ponte degli Sbirri transitando davanti a Palazzo Bellini e sul canale Valle Molino prima di rientrare verso via dello Squero passando per Via Marina.

Presentata anche la medaglia, disegnata dall’artista Riccardo Buonafede, che vede un connubio tra storia e natura, richiamate con le raffigurazioni del monumentale Trepponti e di un airone, uno degli uccelli acquatici che popolano il Parco del Delta del Po. Un evento, dunque, che promuove non solo lo sport, ma anche le peculiarità del territorio.

Valerio Franzoni