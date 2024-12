Comincia il campionato di A2. Tre versiliesi in cerca di gloria

Iniziare bene la stagione e giocarsela, con ambizioni decisamente importanti, fino alla fine della stagione. È quello che vogliono fare le tre formazioni versiliesi impegnate nel campionato di Serie A2, che scatta domani. Versiliesi tutte raccolte nel girone B, quello centro-meridionale, con Prato, Castiglione, Follinica, Sarzana, Salerno e Matera.

Chi ha ambizioni decisamente alte è la Rotellistica Camaiore, guidata in panchina dal campionissimo Alberto Orlandi. Forte del successo nel gironcino di Coppa Italia, con tanto di qualificazione in carrozza alle semifinali, i bluamaranto possono contare su un rooster decisamente importante per la categoria. L’inizio di campionato non sarà dei più semplici, sulla pista del Roller Salerno, ma Orlandi non si nasconde: "Il campionato è il nostro obiettivo principale. Abbiamo una squadra esperta (Alonso, Motaran e Mattugini su tutti, senza dimenticare la vena realizzativa di Pardini), che voglio reciti un ruolo importante in stagione. Mi attendo che Pumas, Castiglione e Matera ci stiano con il fiato sul collo". Non si nasconde nemmeno l’altro campionissimo, Mirko Bertolucci, guida tecnica della Pumas Ancora Viareggio; Pumas che hanno chiuso al secondo posto in Coppa Italia, con qualche rammarico. "Al netto dei meriti e della indubbia forza del Camaiore, noi con una squadra più giovane (in Coppa si sono messi in evidenza soprattutto Carrieri e Mura) abbiamo comunque fatto un bel percorso". Inizio di campionato che parte con la trasferta di Prato; Prato già affrontato due volte in Coppa. "Squadra con dei valori - sottolinea ancora Bertolucci -, da non sottovalutare.

Starà invece a guardare, causa turno di riposo, una Spv Viareggio che ha finito in crescendo l’esperienza di Coppa. Squadra giovanissima, che ha messo in luce talenti di prospettiva come Poletti e Cinquini su tutti. "Vivremo la stagione - assicura Alessandro Martini - con la tranquillità di chi sa di non aver nulla da perdere e tanto da imparare. Siamo il gruppo più giovane, ma abbiamo prospettive di crescita".

Sergio Iacopetti