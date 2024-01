Competizioni. Banca Tema in vetrina. Ottimi piazzamenti

I giovani biancorossi dell’Atletica Grosseto subito in forma al debutto. Lo sprinter Monaci si migliora nei 60 metri, mentre è arrivato il titolo regionale cadetti per Faragli nell’alto.

E’ iniziato bene il nuovo anno dei giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnati su più fronti al debutto stagionale. Ed è subito veloce lo sprinter Romeo Monaci, azzurro della 4x100 agli ultimi Europei under 20, che vince nettamente nei 60 metri a Modena con il record personale di 6’’84 in batteria e 6’’89 in finale dimostrando un’ottima condizione di forma in vista dei Campionati italiani indoor di inizio febbraio. Terzo posto in finale B allieve di Vittoria Delmirani con 8’’17 dopo aver corso in 8’’10.

Nei campionati regionali cadetti indoor, a Marina di Carrara, conquista il titolo del salto in alto Anselme Faragli (nella foto) con il personale di 1.81. Per il grossetano c’è anche il quinto posto nei 50 ostacoli in 7’’79 (e 7’’76 in batteria), davanti a Nicolas Nencini (8’’13) e Marco Tognoni (8’’33), entrambi in azione anche nei 50 piani rispettivamente con 7’’03 e 7’’04.

Tornando all’alto, ottava Mariagioia Benedetti con 1.30 e tredicesimo Marco Ciampana a quota 1.45. Festeggia il successo nei 200 metri il cadetto Gabriele D’Amico ad Ancona con il tempo di 23’’54 in un meeting indoor molto partecipato, superando più di cento avversari provenienti da tutta Italia, oltre a cogliere anche un prestigioso terzo posto nei 60 in 7’’34. Prime gare nella categoria under 16 per Tommaso Duchini con 7’’73 sulla distanza più breve e 26’’09 nel giro di pista al coperto.

A Firenze, nella rassegna regionale assoluta di salti, quinto lo junior Daniele Bardelli nel triplo con 13.59 e ottavo posto di Vittoria Monaci con 10.29 seguita in classifica da Serena Pieri, nona con 10.12, e da Caterina Cerboni, quattordicesima con 9.31.