Conclusa la stagione di galoppo a San Rossore con il 19° premio Corpo Guardie di Città

Dopo decine di arrivi, di fotofinish, di emozioni, di gioie e di delusioni, passati sei mesi esatti dalla prima giornata di corse che fu il 17 ottobre, si chiude oggi la stagione di galoppo a San Rossore 2024-25. La giornata vede al centro del convegno il 19° premio Corpo Guardie di Città, un handicap per cavalli di 3 anni sui 1500 metri. Da molti anni questa corsa conclude la stagione ippica sul Prato degli Escoli, posta al centro di un pomeriggio di grande significato. La corsa infatti è abbinata a una kermesse di beneficenza, con numerosi ospiti, che si svolge nel pomeriggio al centro del prato, organizzata dallo stesso Corpo con una maxi lotteria legata a generosi sponsor. Tutte le diciotto iniziative precedenti (annata del covid esclusa) hanno rivelato una perfetta organizzazione del Corpo Guardie di Città e della famiglia Bizzarri Ollandini che sostiene questa grande, ormai tradizionale dimostrazione di solidarietà. Anche questo aspetto spiega il fatto che questa corsa, unica nel calendario del Prato degli Escoli, goda del patrocinio del MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Pisa. Gli organismi che beneficeranno della lotteria benefica programmata grazie ai numerosi sponsor sono: la Città dei Bambini di padre Ernesto Saksida per sostenere la missione salesiana Cidade Don Bosco che ogni giorno assiste oltre duemila bambini delle favelas di Corumbà (Brasile), la GMA-Gruppo Missioni Africa che opera per i minori; le Fondazioni Stella Maris e Meyer, l’AIRC.

Il campo dei partenti, qualitativo ma ristretto, offre un’importante chance a Winter Sky che dovrà guadarsi da Mammami, spesso in evidenza sul Prato degli Escoli. Il premio “Pietre Miliari dell’Ippica Pisana”, handicap per 3 anni sul doppio chilometro, celebra l’iniziativa di apporre sul parterre dell’ippodromo 22 pietre miliari che ripercorrono la vicenda umana e sportiva di quello che fu chiamato “il paese dei cavalli” e del suo ippodromo. La corsa vedrà il debutto in pista anche di sei allievi fantini diplomati nel recente corso svoltosi a Barbaricina-San Rossore a cura di Alfea. Infine è di stretta “attualità” il Premio degli Allievi Fantini, handicap sui 2000 metri.

Sei le corse in programma, si inizia alle 15,08; i nostri favoriti: